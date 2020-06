Banco Central decide suspender pagamentos pelo WhatsApp uma semana após anúncio

O Banco Central ( BC ) suspendeu, nesta terça-feira (23), a opção de pagamentos e transferências pelo WhatsApp no Brasil .

De acordo com o BC, as bandeiras de pagamento Visa e Mastercard devem paralisar a função para que a autoridade monetária avalie os riscos e garanta o funcionamento adequado do Sistema de Pagamentos Brasileiro ( SPB ).

Em nota, o BC afirmou: “A motivação do BC para a decisão é preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato”.

“O eventual início ou continuidade das operações sem a prévia análise do regulador poderia gerar danos irreparáveis ao SPB notadamente no que se refere à competição, eficiência e privacidade de dados”, continua a nota do Banco Central .

O BC completa o texto afirmando: “O descumprimento da determinação do BC sujeitará os interessados ao pagamento de multa cominatória e à apuração de responsabilidade em processo administrativo sancionador.”

O WhatsApp ainda não se posicionou sobre o assunto.