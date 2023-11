Balône: A volta da tendência dos anos 2000

Reprodução/Pinterest Balonê: a tendência dos anos 2000 retorna para as passarelas





O balonê foi uma tendência que surgiu nos anos 80 e foi muito usada nos anos de 2005 a 2010 nas passarelas e está de volta com tudo nessa temporada de verão.

Ela é caracterizada pelo seu grande volume em mangas, saias e vestidos, deixando o visual mais sofistcado e moderno. O modelo de roupa é totalmente confortável, escondendo as curvas e dando a impressão de que não sabemos que tipo de corpo temos embaixo. Além disso, para o público que gosta de criatividade, é uma modelagem que possibilita várias combinações, deixando o estilo mais ousado.

Bufante x Balonê: Qual a diferença?

Visualmente, os dois estilo se parecem, mas o que diferencia é a técnica de modelagem. No balonê, a parte debaixo da costura está virada para dentro, parecendo um balão. Já no bufante, a manga é delimitada e possui um franzido na parte de cima.

Para as combinações, tente mesclar os balonês com peças mais básicas, como por exemplo uma camiseta branca ou uma saia da mesma cor. Dependendo da ocasião, você pode combinar com um tênis, para um look mais casual ou um salto alto, caso queria algo mais elegante.

Veja alguns exemplos:

#fashion #ootd #moda #tips #balone #balonevolta? ♬ som original – SAMARA CARVALHO | Moda & UGC @sacarvalho_ Eu não ia compartilhar isso, mas realmente acho que essa tendência volta! * Diretamente do túnel da moda, pode-se dizer que o balonê vem aí! Não há nada confirmado, mas acompanhei todos os desfiles do @nyfw e percebi mais de 6 marcas trazendo esse modelo de peça como uma super aposta pro verão 2023/2024 Inclusive, fiquei apaixonada pelas produções do @csiriano Mas voltando ao assunto… Podem ficar tranquilas quanto a tendência! Até porque dessa vez, o volume virá com uma estética moderna, não apenas nas saias ou vestidos minis, mas também em aplicações, detalhes de peças, mangas… Ou seja, até quem não é tão fã do balonê poderá se permitir a usar o volume de uma nova perspectiva ® Afinal, a moda funciona muito bem assim, trazendo facilidade e versatilidade para todos os gostos E você já usou o balonê em algum momento da sua vida? * Se gostou desse vídeo, corre e compartilha com a sua amiga que adora conteúdo de moda! #trend





#nyfw #balonê #tendencia2024 ♬ Strangers – Kenya Grace @emily.eliel Eai, você vai voltar a usar balonê? Eu sou fã e já aviso que não vou ficar só nesse look não ein, quero mais balonê pra ontemmm hahah✨🎈 Alguns dos looks da introdução do vídeo foram desfilados agorinha mesmo, nessa semana na NYFW, as mais fashionistas podem apostar!!! _ #trendalert





Fonte: Mulher