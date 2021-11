Balneário Piçarras (SC) será palco da final do concurso Bela da Praia

Divulgação Concurso vai selecionar a mais bela do litoral





O concurso Bela da Praia 2021 promete agitar Balneário Piçarras, em Santa Catarina, no próximo dia 27 de novembro. A 10ª edição do evento realiza a terceira etapa e a grande final da seleção a partir das 19h.

Divulgação Concurso realiza a terceira seletiva e a final

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.beladapraia.com .

A mulher mais bonita do litoral catarinense vai sair com um Fiati Mobi completo zero KM, oferecido pelo Grupo One – One Consórcio e pelo Chá Seca Você, patrocinadores do evento.

A segunda colocada embolsa R$ 3 mil, enquanto a terceira e a quarta faturam, respectivamente, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

A seleção já revelou famosas como Maria Melilo, que ganhou a primeira edição do Bela da Praia e depois foi chamada para o Big Brother Brasil, Fernanda Lacerda, que se destacou no papel de Mendigata, além de Aricia Silva, Tatiele Polyana e Veridiana Freitas.