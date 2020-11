Baleias aparecem mortas na costa francesa

Reprodução A cabeça parece ser de cerca de 300 a.C. a início do século III





Um busto do deus grego Hermes , em bom estado, foi descoberto no centro de Atenas durante obras de esgoto na última sexta-feira (13). A estátua parece ser do período entre 300 a.C. e início do século III.





De acordo com o Ministério da Cultura da Grécia, a cabeça é uma das muitas que serviam como marcadores de ruas na Atenas antiga .

A imagem foi esculpida no estilo da famosa escultura grega Alcamenes, que floresceu na segunda metade do século V a.C.

Depois de servir como um marcador de rua, a cabeça, em algum ponto, foi colocada na parede de um duto de drenagem, disse o ministério.