BALANÇO DA OPERAÇÃO VERÃO COM NÚMEROS EXPRESSIVOS EM GUARAPARI

A atuação estratégica, preventiva e ostensiva dos policiais militares resultou em números expressivos que reforçam o compromisso da unidade com a segurança pública e a tranquilidade de moradores e visitantes.

No enfrentamento à criminalidade, ao longo da operação que se iniciou no dia 26/12/2025 e finalizou no dia 22/02/2026, foram 370 detidos e 25 mandados de prisão cumpridos, evidenciando a efetividade do trabalho integrado de inteligência e policiamento ostensivo, ainda foram feitas 153 ocorrências com apreensões de entorpecentes e 15 armas de fogo, retirando de circulação materiais ilícitos que poderiam gerar risco à sociedade.

No combate aos crimes patrimoniais, os militares recuperaram 27 veículos com restrição e removeram 507 veículos por infrações de trânsito, contribuindo para a organização viária e a prevenção de delitos. A fiscalização também foi intensificada nas vias do município, com a realização de 12.015 notificações de trânsito e 102 testes de etilômetro, reforçando as ações de prevenção a acidentes e direção sob efeito de álcool.

Além disso, a operação atuou no combate à perturbação do sossego, com a apreensão de 9 caixas de som, garantindo maior tranquilidade à população durante o período festivo.

O comandante do 10º Batalhão destaca que os resultados refletem o empenho, a dedicação e o profissionalismo da tropa, que atuou diuturnamente para assegurar um verão mais seguro em Guarapari. A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a ordem pública, a preservação da vida e a promoção da paz social, mantendo-se presente e atuante em todas as regiões atendidas pelo 10º Batalhão.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES