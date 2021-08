Balanço da atuação da PF nas eleições suplementares no Ceará

Fortaleza/CE – A Polícia Federal divulga balanço das ações de segurança nos municípios cearenses de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca, onde ocorreram as eleições suplementares para prefeito e vice, neste domingo (1º):

1) na manhã da última quinta-feira (29/8), a PF cumpriu três mandados de busca e apreensão na cidade de Missão Velha, no combate a crimes de corrupção eleitoral, popularmente conhecida como compra de votos e violação do sigilo do voto, previstos nos artigos 299 e 312 do Código Eleitoral.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral e cumpridos em domicílios de investigados. Não houve prisão.

2) no domingo (1º), também em Missão Velha, uma equipe de policiais federais encontrou diversos materiais de campanha. No momento da abordagem, o material não estava sendo distribuído, não configurando flagrante de propaganda eleitoral irregular, tendo sido arrecadado o material e encaminhado ao cartório eleitoral.

3) ainda no domingo, foi feito um Termo de Circunstancial de Ocorrência- TCO por boca de urna em Pedra Branca.

Os trabalhos da PF vêm sendo desenvolvidos presencialmente nos municípios durante toda a última semana, com o objetivo de garantir a segurança e a normalidade do pleito eleitoral.

