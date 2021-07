“Baixou a bolinha”, diz Jojo Todynho sobre dono do carro que causou o acidente

Reprodução/Instagram Jojo Todynho se envolve em acidente de carro





Jojo Todynho resolveu contar detalhes da confusão que aconteceu após ter sofrido um acidente de carro na Barra Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (25) . A cantora disse que estava acompanhada de quatro amigas, entre elas a sua nutricionista, Renata Branco, quando o automóvel que ela estava tparado em um sinal foi atingido na traseira por outro carro.

“Quem estava dirigindo era a namorada do dono do carro, que estava dormindo no banco do carona. Ela veio e bateu com força na traseira. O carro deles deu perda total. Ela disse que se distraiu, mas a gente acha que ou ela cochilou ou estava mexendo no celular na hora da batida. E aí, eu fiquei dentro do carro, e ele [o dono do carro] começou a surtar, queria ir embora, começou a se alterar com as meninas… Na hora em que eu desci, que ele abaixou a bolinha, eu disse: ‘O carro só sai daqui quando a polícia chegar’”, relatou Jojo Todynho, que fez questão de agradecer os policiais do 31º BPM, que apareceram rapidamente no local para registrar o caso e abrir o boletim de ocorrência.





A apresentadora do Multishow e campeã de ‘A Fazenda 12’ revelou também a bronca que sentiu dos seguranças de um shopping luxuoso da região, que não ajudou as quatro mulheres em um carro. Ela disse que ele preferiu ligar para um paparazzo, que chegou ao local e fez várias fotos. “Como é que é o ser humano, né?! As pessoas veem uma situação, não se prontifica em ajudar, mas filma, tira foto para ganhar ibope”, contou a funkeira.

Jojo Todynho tranquilizou os fãs sobre a situação, e confessou ter se estressado com a atitude revoltante do homem com elas e com a própria namorada. “Já está sendo tudo resolvido. No final eu tive um estresse com ele [o rapaz do acidente], por que ele falou que eu tinha que ter mais humildade, quis fazer graça porque só tinha três mulheres. Quando eu desci, baixei Bangu, ele baixou a bolinha dele… Ele tá achando que é quem pra falar com mulher?”, finalizou.