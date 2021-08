Baixas temperaturas voltam nesta quarta-feira em São Paulo

Roberto Parizotti/FotosPublicas Frio SP

O tempo frio está de volta nesta quarta-feira, 11, na capital paulista. Isso porque uma nova frente fria se aproxima e pode causar pontos de chuva fraca na cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 13ºC e a máxima de 19ºC.

No decorrer do dia, o sol aparece entre muitas nuvens. Já durante a noite e com os termômetros mais baixos, existe a possibilidade de chuva isolada na cidade. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 35% e 95%.