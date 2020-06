“Baixa um Alexandre no Bolsonaro”, diz ator de “A Viagem”

Carol Nakamura deu o que falar nas redes sociais depois de postar um novo clique do ensaio. Nesta quarta-feira (17), a musa surgiu de maiô e não deixou de exibir o corpo sarado aos fãs.

Carol posou de um ângulo diferenciado e a boa forma fitness deixou os seguidores impressionados. “Um dia de sol pra iluminar a alma 🙏🏻”.

Recentemente, Carol Nakamura impressionou seus seguidores com uma foto publicada recentemente em seu Instagram.

No clique antigo, a musa esbanjou a boa forma com um look branco com tons de transparência em uma praia.