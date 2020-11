Baixa temperatura e chuva nesta quinta em São Paulo

Reprodução/CreativeCommons/Agência Brasília Previsão do tempo para São Paulo indica retorno da frente fria e chuva durante todo o dia

Temperatura baixa e chuva durante todo o dia marcam a previsão do tempo desta quinta-feira (19), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 15ºC e a máxima de 19ºC.

As precipitações de chuva mais significativas acontecem durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, com portencial para alagamentos. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 70% e 100%.