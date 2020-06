Baile funk é fechado em São Mateus e policiais são agredidos

Um pequeno churrasco estava sendo realizado em uma casa no bairro Seac, em São Mateus, No Note do Estado, na madrugada deste sábado (6) acabou em tragédia. Um homem identificado como H. L. da C.,de 29 anos, foi morto com 20 tiros na presença de várias pessoas.

A Polícia Militar apurou que por volta das 1h30 dois indivíduos invadiram o local que fica no final do muro do Posto Flecha. A vítima, ao perceber a invasão ainda correu para a cozinha da casa, mas foi perseguido e alvejado com os disparos, morrendo no local.

No relato da ocorrência policial consta que: “Os policiais foram informados que dois indivíduos subiram acessaram à residência através de um valão que divide o bairro Seac e foram ao encontro da vítima, sendo que a vítima ainda tentou correr, mas foi alcançada na cozinha da residência e executada. Nenhum dos indivíduos presentes na residência ou entorno, se prontificou a passar qualquer detalhe do ocorrido aos policiais”.

A Perícia esteve no local e constatou 20 perfurações de arma de fogo de calibre 380. No bolso da vítima tinha uma carteira com R$1150,00 em espécie e seu RG, sendo entregues ao familiar W D S H, presente no loca. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

Comas informações obtidas os policiais realizaram buscas na região do bairro Seac, mas não encontraram pistas dos assassinos.