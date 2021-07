Bailarinas de Anitta sobre integrar balé da cantora: “É preciso ter mil faces”

Reprodução Instagram Alline Azev e Arielle Macedo, bailarinas de Anitta

Recentemente o Magazine Luiza anunciou sua chegada ao mercado fluminense, para isso a empresa preparou uma série de ações publicitárias, incluindo um clipe com Anitta. Durante as gravações do vídeo, o Steal The Look conversou com duas bailarinas da cantora, Alline Azev e Arielle Macedo, sobre o que é necessário para integrar o time.

“Precisa amar dançar, se dedicar e estudar muito”, diz Alline, que é sucedida por Arielle. “A gente costuma ver só o glam, o pronto no palco, mas antes disso tem muito trabalho”. Além disso, segundo Alline, é preciso ter mil faces para encarar o trabalho. “É preciso ter mil faces, porque a Anitta tem mil faces. Ela consegue ser doce, simpática e ao mesmo tempo ser mulherão. Para chegar ali perto, você tem que se abrir para o mundo sem medo de ser feliz”.

Questionadas sobre lado positivo de se trabalhar com a intérprete de “Vai Malandra”, Alline disserta. “Eu não sei decidir, escolher um só, tem muitos pontos positivos, porque ela (Anitta) foi para o mundo e levou a gente junto. A gente já rodou esse Brasil inteiro, já fomos para fora para lugares que nunca imaginei na vida. E isso trabalhando com arte e com ela. Tem muitos outros pontos, lógico, mas esse é um dos mais legais”.

Para Arielle, a disseminação de seu trabalho em larga escala é um dos pontos mais interessantes e positivos de se trabalhar com Anitta. “Eu falo nosso [trabalho] porque a galera que acompanha a Anitta também acompanha o balé”, aponta ela.

Durante o papo, Alline ainda falou sobre a pressão que as bailarinas encaram com exposição que recebem. “Durante a pandemia engordei 20kg e muitos estão me criticando. Eles dizem: ‘você dança com Anitta, tem que ser magra’ e eu penso: ‘Se eu engordar, não vou saber dançar'”, encerrou.