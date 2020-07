Bailarina do Faustão é presa em Santa Catarina

Natacha Horana, bailarina do Faustão há cinco anos, acabou presa na madrugada desta segunda-feira (20) por desacatar guardas municipais de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo o colunista Leo Dias, a confusão começou quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma festa com som alto em um apartamento de luxo.

Ainda de acordo com Leo Dias, a festa teria cerca de 20 pessoas de várias partes do Brasil. A princípio, a bailarina do Faustão se escondeu da polícia em dos cômodos do imóvel, mas em um segundo contato ela teria aparecido e desacatado as autoridades. De acordo com os policiais, ela demostrava sinais de embriaguez.

As autoridades levaram Natacha Horana algemada e na delegacia foi feito um Boletim de Ocorrência que diz que ela foi detida por desacato e agressão. A bailarina de 28 anos está afastada da atração dominical da Globo por causa da pandemia.