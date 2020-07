Bailarina do Faustão é presa em Santa Catariana

O relacionamento dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff teria chegado ao fim após a dona do hit ‘Infiel’ encontrar mensagens suspeitas no celular do namorado, segundo divulgado pelo jornal Extra. A especulação do término começou após os fãs perceberem que artista deixou de seguir o então namorado nas redes sociais e apagado as fotos em que apareciam apenas os dois juntos.

Reprodução Marília Mendonça e Murilo Huff





Pessoas próximas ao casal falaram que o fim do namoro foi motivado por ciúmes. “Apesar de não serem casados, ela marcava em cima mesmo. No meio, todo mundo já sabia que as coisas não iam bem. E Marília sempre foi apaixonada pelo Murilo”, disse uma amiga do cantor ao jornal Extra. “Ela pegou o celular dele e achou que ele estava se engraçando com alguém”, acrescentou.

Os sertanejos estavam juntos há um ano e meio e são pais de Léo, de sete meses. “Tudo foi muito rápido e eles mal tiveram tempo para namorar direito, curtir o relacionamento”, comentou uma produtora que conhece a cantora há anos. O casal não morava junto, mas Murilo teria essa vontade.





Para os fãs, Marília Mendonça vem mandando indiretas para o pai do seu filho nas redes sociais e, no Twitter, tem postado que está curtindo uma sofrência com as lives de amigos sertanejos. “Ela não quer falar agora. É muito recente, eles têm um filho e tudo isso se torna mais complicado”, afirmou a produtora.

O iG Gente entrou em contato com a assessoria de imprensa de Marília Mendonça para confirmar o fim do relacionamento, mas não obteve retorno até o momento.