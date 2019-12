Bailarina do ‘Domingão do Faustão’ exibe corpo sarado em ensaio

Além de fazer sucesso no balé do “Domingão do Faustão”, Natacha Horana vem conquistando seu espaço no mundo fitness. No Instagram, onde ela publica fotos de seu corpo sarado, a bailarina tem quase 700 mil seguidores. Mas será que a musa está mantendo o foco com tanta comilança nas festas de fim de ano?

“Não tenho mantido a rotina de dietas e treinos porque essa época podemos nos permitir. Já fico o ano inteiro no foco, justamente, para nessa época me permitir comer umas besteiras”, conta Natacha Horana , que não está tendo peso na consciência e nem compensará depois treinando mais.

“Como eu já tenho uma consciência corporal, não faz muito estragos, mas também não dá pra chutar o balde. Eu sempre estou treinando, fazendo cardios me exercitando sempre que posso. Então, vou continuar com minha rotina depois das festas. Nada de especial”, declarou a bailarina do Faustão .

Além de comidas, bebidas, o que também é uma rotina para a maioria das pessoas são os rituais para atrair boa sorte. Natacha revela que não tem muitas simpatias para a hora da virada.

“Mas o que for pra ajudar, estamos fazendo. Gosto sempre de acender uma vela antes da virada, fazer uma oração e se tiver perto do mar praia, melhor ainda”, conta a musa, que revelou seu desejo para 2020: “Ter sempre como pagar os boletos em dia (risos). Brincadeira. Buscar sempre melhorar e evoluir a cada dia: como pessoa, como profissional e intelectualmente também”, encerra Natacha Horana .