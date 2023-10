Bahia vence o Internacional e volta a brilhar na Fonte Nova no Brasileirão

Em uma emocionante partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, o Bahia derrotou o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira (18.10). Com um gol de Biel na primeira etapa, o Tricolor fez valer o seu mando de campo e conquistou uma importante vitória.

Após mais de um mês longe de sua casa, o Bahia retornou à Fonte Nova em grande estilo. Com o apoio da torcida, a equipe demonstrou determinação e garra em campo, conseguindo superar o Internacional, que soma 32 pontos na tabela de classificação.

No entanto, o Tricolor terá pouco tempo para comemorar. No próximo sábado, às 18h30, eles enfrentarão o Fortaleza na Fonte Nova, em busca de mais uma vitória. Já o Inter, por sua vez, passará a focar suas atenções no próximo confronto contra o Santos, que acontecerá no domingo (22/10), às 16h, no estádio Beira-Rio.

Com essa vitória, o Bahia mostra que está em ascendência e pronto para enfrentar novos desafios no campeonato. A torcida pode ter esperança de um bom desempenho da equipe nas próximas rodadas, enquanto o Internacional tentará se reerguer e buscar melhores resultados nas próximas partidas.

Fonte: Esportes