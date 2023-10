Bahia vence o Fortaleza e abre quatro pontos do Z4 do Brasileirão

O Bahia conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza neste sábado (21), na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, melhorando sua situação na luta contra o rebaixamento.

Kanu abriu o placar para o Bahia no primeiro tempo, e Rafael Ratão marcou o segundo gol nos acréscimos da etapa final, na Fonte Nova.

Com o resultado, o Bahia chegou a 34 pontos, quatro a mais que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. O time agora ocupa temporariamente a 12ª posição na tabela.

Equipes como Inter, Corinthians e Cruzeiro, que estão abaixo do Bahia na classificação, ainda vão jogar nesta rodada e podem alcançar o time baiano. Vasco e Santos também entrarão em campo e podem se aproximar.

O Fortaleza, por sua vez, permanece com 42 pontos e ocupa a oitava posição na tabela da competição.

Na próxima quarta-feira (25), o Bahia visitará o Cruzeiro no Mineirão, às 20h (horário de Brasília), enquanto o Fortaleza enfrentará o Botafogo em casa, na terça-feira (24), às 19h.

No primeiro tempo, o Bahia dominou o jogo e abriu o placar aos 22 minutos com Kanu. Após o gol, o Fortaleza melhorou e teve duas oportunidades para empatar, ambas com Marinho.

A segunda etapa foi equilibrada e com poucas chances de gol para ambos os times. Nos minutos finais, aos 50 do segundo tempo, Rafael Ratão marcou o segundo gol do Bahia, garantindo a vitória.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do Bahia no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe obteve quatro vitórias e duas derrotas.

