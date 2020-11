Bahia vence Coritiba de 2 a 1 pela 21ª rodada da Série A

O Coritiba recebeu o Bahia, nesta segunda-feira (16), no Couto Pereira, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu pelo placar de 2×1. Giovanni Augusto marcou para o Coxa no primeiro tempo, Elber e Zeca fizeram os gols do time baiano.

O próximo compromisso do Coritiba no Brasileirão será no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, no sábado (21), às 19h no estádio Maracanã.

O jogo

A equipe do Coritiba estava desfalcada nesta partida, devido aos recentes casos de Covid-19 em nove jogadores, além do técnico Rodrigo Santana também ter testado positivo para o vírus. Pachequinho esteve a frente da equipe e escalou os 11 titulares com Wilson, Mailton, Sabino, Rodolfo Filemon e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Mattheus Oliveira; Giovanni Augusto, Robson e Neilton, no ataque.

Logo no segundo minuto de jogo, Giovanni Augusto apareceu na área, após cruzamento do capitão William Matheus, para marcar o primeiro gol do Coxa. O camisa 90 ainda marcou novamente, aos 35’, porém o árbitro anulou quando o VAR assinalou um toque de mão durante a jogada. O adversário saiu a bola rapidamente, e Elber empatou a partida.

Na segunda etapa, o Coxa criou chances perigosas para ampliar o placar, mas quem marcou foi Zeca, aos 26′ de jogo, e deu a vitória aos baianos, por 2×1.