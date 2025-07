Bahia vence Atlético-MG e conquista vaga no G4 do Brasileirão

A Arena Fonte Nova foi palco de um confronto cheio de reviravoltas neste sábado, onde o Bahia, impulsionado por uma atuação resiliente, superou o Atlético-MG por 2 a 1 em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória dramática, selada nos minutos finais, garantiu ao Tricolor Baiano uma posição entre os quatro primeiros colocados da competição.

Com o resultado, o Bahia ascendeu à terceira posição na tabela, somando agora 24 pontos. Para o Atlético-MG, o revés significou uma queda para o oitavo lugar, estagnando nos 20 pontos.

A partida começou com um primeiro tempo bastante truncado, marcado por poucas chances claras de gol para ambos os lados. Aos 20 minutos, uma cobrança de falta de Everton Ribeiro testou a atenção do goleiro atleticano Gabriel Delfim, que fez uma grande defesa, mantendo o placar inalterado.

A etapa complementar, contudo, trouxe muito mais emoção. O Bahia conseguiu abrir o marcador logo aos oito minutos, com Luciano Jubá aproveitando um bate-rebate na área para finalizar rasteiro e colocar o time da casa em vantagem. Mesmo com a pressão baiana por um segundo gol, o goleiro Gabriel Delfim continuou se destacando com boas intervenções, impedindo a ampliação do placar.

+ Flamengo vence São Paulo e mantém liderança no Brasileirão

O drama atingiu seu ápice nos acréscimos: aos 45 minutos do segundo tempo, Hulk, do Atlético-MG, surpreendeu a todos ao converter um gol olímpico em cobrança de escanteio, igualando o marcador e parecendo selar o empate para o Galo. No entanto, o Bahia não se entregou. Com garra e determinação, o time da casa foi para cima e, aos 53 minutos dos acréscimos, Michel Araújo recebeu um passe preciso de Cauly e bateu colocado, sem chances para o goleiro, garantindo a vitória e a festa da torcida.

Ambas as equipes agora voltam suas atenções para os compromissos internacionais pela Copa Sul-Americana. O Bahia receberá o América de Cali nesta terça-feira, às 21h30, em seu jogo de ida pelos playoffs das oitavas de final. Já o Atlético-MG fará sua estreia visitando o Atlético Bucaramanga na quinta-feira, também às 21h30.

FICHA TÉCNICA | BAHIA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Arena Fonte Nova (Bahia)

Data: 12/07/2025

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Willian José e Michel Araújo (Bahia); Gustavo Scarpa e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Público: 30.249 pessoas

Renda: R$ 980.191,00

GOLS: Luciano Jubá, aos 8′ do 2°T e Michel Araújo, aos 53′ do 2°T (Bahia) / Hulk, aos 45′ do 2°T (Atlético-MG).

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Luciano Rodríguez); Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso (Igor Gomes) e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino (Bernard) e Scarpa (Cuello); Dudu (Isaac) e Hulk. Técnico: Cuca