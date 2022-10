Bahia: Lula acusa Bolsonaro de usar o ‘nome de Deus em vão’

Ricardo Stuckert/PT Lula e Jerônimo durante comício em Salvador





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, nesta quarta-feira (12), um comício na cidade de Salvador , na Bahia. Durante o evento, o petista teceu críticas a Jair Bolsonaro (PL), seu adversário na corrida presidencial.

O candidato do PT nas eleições acusou o atual presidente da República de usar “o nome de Deus em vão”. Lula ainda afirmou que Bolsonaro tenta tirar proveito da religião para fazer propaganda política durante as eleições.

“Esse cidadão inclusive usa o nome de Deus em vão. E nesta semana ele foi escorraçado lá do Círio de Nazaré, tentou fazer política na procissão onde não foi convidado. E hoje arrumou briga em Aparecida do Norte, onde também foi sem ser convidado, tentando tirar proveito de religião “, enfatizou o ex-presidente.





O ato na capital baiana que contou com a participação do petista ocorreu em um trajeto conhecido pela passagem dos trios elétricos durante o Carnaval soteropolitano.

A caminhada durou cerca de uma hora e trinta minutos, percorreu aproximadamente 5 quilômetros e contou com a presença de Jerônimo (PT), candidato ao cargo de governador da Bahia. Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) também participaram do ato.

Agenda no Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira, Lula foi à Casa Voz, sede da ONG Voz da Comunidade, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para uma caminhada pela comunidade .

O candidato do PT nas eleições presidenciais estava ao lado do prefeito da capital, prefeito Eduardo Paes (PT), dos candidatos derrotados ao governo do Estado, Marcelo Freixo (PSB), e ao Senado, André Ceciliano (PT) e Alessandro Molon (PSB), entre outros apoiadores.

O petista busca fortalecer o apoio e conquistar o eleitorado fluminense para vencer as eleições no próximo dia 30, na tentativa de reverter a vantagem de Bolsonaro . O atual presidente venceu no 1º turno em todo o estado com 51,09% dos votos e já conta com o apoio do governador reeleito Cláudio Castro (PL).

