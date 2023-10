Bahia está pronto para encarar o Fortaleza pelo Brasileirão

O elenco do Bahia, com apenas dois dias de intervalo entre um jogo e outro, fez a última atividade com bola na tarde desta sexta-feira (20) no CT Evaristo de Macedo.

Inicialmente no auditório, às 14h50, os atletas assistiram um vídeo sobre os erros e acertos apresentados na partida de quarta, contra o Inter, na Fonte Nova.

Depois, já no campo 1, fizeram um aquecimento técnico com bola. Logo depois a comissão técnica separou dois times para a realização de um treinamento tático em campo aberto.

Nos minutos finais, uma parte aprimorou cobranças de falta frontais e os demais participaram de um exercício de finalizações.

O zagueiro Vitor Hugo fez um trabalho na academia.

Fonte: Esportes