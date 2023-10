Bahia e Goiás fazem jogão de 10 gols, pelo Brasileirão

No primeiro tempo, o Goiás teve mais posse de bola, porém o Bahia foi mais efetivo no ataque, aproveitando oportunidades de contra-ataque. Essa estratégia foi implementada pelo técnico Rogério Ceni, que priorizou a defesa.

A partida foi bastante disputada, mesmo com o Bahia jogando fora de casa. O time demonstrou precisão no ataque sempre que avançava para o campo adversário. A eficiência do Bahia só ficou evidente para o Goiás após o segundo gol, que foi resultado de um erro do goleiro Tadeu. O primeiro tempo foi emocionante, com seis gols marcados, três para cada time.

A segunda etapa começou com agitação, mas dessa vez o Goiás dominou e marcou primeiro. Porém, o Bahia reassumiu o controle do jogo e marcou duas vezes, ficando na frente do placar.

As substituições feitas pelos técnicos e o cansaço dos jogadores resultaram em um jogo mais defensivo e com menos ritmo. Houve um período de mais de 30 minutos sem gols, e o último foi marcado aos 49 minutos.

Destaque para Everaldo, do Bahia, que marcou três gols na partida, se tornando o primeiro jogador a fazer um hat-trick no Brasileirão de 2023.

Resumo dos gols e momentos importantes da partida:

– 1º gol: Cauly cruzou rasteiro para Everaldo marcar aos 14 minutos.

– 2º gol: Gilberto marcou de longa distância, chutando por cima do goleiro Tadeu.

– 2 x 1: Palácios fez ótimo passe para João Magno, que rolou para Guilherme diminuir o placar.

– 3º gol do Bahia: Cauly encontrou espaço e tocou para Everaldo, que marcou o terceiro do Bahia.

– Gol anulado: Cauly marcou um gol, mas foi anulado por impedimento.

– 3 x 2: Bruno Melo sofreu pênalti aos 45 minutos e Guilherme converteu.

– 3 x 3: Matheus Babi empatou o jogo nos acréscimos, aproveitando um cruzamento.

– 3 x 4: Hugo cruzou para Hugo, que marcou o quarto gol do Bahia.

– 4 x 4: Everaldo aproveitou sobra e fez seu terceiro gol na partida.

– 5 x 4: Bahia marcou no contra-ataque, com Rafael Ratão finalizando.

– 6 x 4: Thaciano lançou para Biel marcar o último gol do jogo.

Fonte: Esportes