Bahia avança e vai em busca do tri contra Atlético de Alagoinha

Vinte e quatro horas após enfrentar o Ceará pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, em que acabou derrotado por 3 a 1, o Bahia veio a campo pelas semifinais do Campeonato Baiano contra o Jacuipense, desta vez neste domingo (2), no estádio de Pituaçu, em Salvador. A equipe do treinador Roger Machado empatou em 2 a 2, mas, como havia vencido o primeiro duelo por 2 a 0, carimbou a vaga para mais uma final.

⌛ Fim de jogo: Bahia 2×2 Jacuipense. Resultado classifica o Tricolor para a final do Campeonato Baiano, contra o Atlético, com 1º jogo neste meio de semana. pic.twitter.com/HsJzLgFPLY — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 2, 2020

O Tricolor vai tentar o tricampeonato contra o Atlético de Alagoinha, que perdeu hoje, por 2 a 0, na outra semifinal da competição. Mas, como havia vencido o primeiro jogo por 4 a 1, acabou avançando à final pelo placar agregado. O Carcará volta a uma decisão após 47 anos, diferentemente do Bahia, que há nove anos seguidos tem vaga cativa nas finais.

ACABOU! Estamos na final, 47 anos depois! Carcará perde por 2×0, mas garante vaga na decisão do Baianão 2020! #AvanteCarcará 🔴⚪⚫ em Alagoinhas https://t.co/I9Tke0AH31 — Atlético de Alagoinhas Oficial (@atletico_ba) August 2, 2020

A Federação Baiana ainda divulgou as datas das partidas decisivas, mas devem acontecer na próxima quarta (5) e no próximo domingo (9).