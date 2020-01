Bagdá pede envio de missão dos EUA para organizar retirada das tropas

O primeiro-ministro iraquiano demissionário, Adel Abdel Mahdi, pediu ao secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que envie uma delegação para organizar a retirada dos soldados norte-americanos do Iraque. A retirada é uma reivindicação do Parlamento do país.

Depois do ataque feito pelos Estados Unidos, há uma semana em Bagdá, em que morreu general iraniano Qassem Soleimani e o “número dois” das Forças de Mobilização Popular (Hachd al-Chaabi), Abu Mehdi al-Muhandis, o sentimento antiamericano aumentou no país árabe.

O Parlamento iraquiano aprovou um pedido para a saída dos soldados estrangeiros do Iraque, incluindo os cerca de 5.200 norte-americanos. O assunto foi tratado, por telefone, pelo primeiro-ministro iraquiano e o secretário norte-americano nessa quinta-feira(9) à noite.

Ele “pediu que sejam enviados representantes ao Iraque para implementar os mecanismos necessários ao cumprimento da decisão do Parlamento, visando a uma retirada segura das tropas do Iraque”, diz comunicado do gabinete do chefe do governo, cujo substituto ainda não foi nomeado.

“O primeiro-ministro afirmou que as forças norte-americanas entraram no Iraque e os drones (aviões não tripulados) voam em seu espaço aéreo sem permissão das autoridades iraquianas, numa violação dos acordos bilaterais”, acrescenta.

Oficialmente, Washington assegura não ter qualquer plano de retirada, mas uma confusão recente criou a dúvida. Em carta às autoridades em Bagdá, o Comando norte-americano no Iraque informou do início da retirada, garantindo depois que se tratava de um “rascunho” enviado por engano.

