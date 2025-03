Baduti | Personagem folclórico de São Mateus morre durante ensaio de bloco de Carnaval

Um personagem folclórico e querido pela sua simpatia, Manoel Casado de Brito, o Baduti, veio a óbito na noite desta sexta-feira (28) aos 68 anos de idade.

As informações obtidas foram que Baduti participava do ensaio do Blobo do Pintinho, ao lado do Mercado Municipal de São Mateus, no Centro da cidade, quando passou mal e caiu, vindo a óbito no local. O SAMU foi chamado, mas assim que chegou constatou a sua morte.

Baduti já foi candidato a vereador por São Mateus, deputado Estadual e Federal, muito conhecido na cidade, sempre com o seu jeito boa praça e carismático.

O velório acontece na capela mortuária neste sábado, (01), a partir das 07h30. O sepultamento está previsto para as 17h30, onde será realizada uma cerimônia de despedida.