Bach: Tóquio 2020 será “festival de esperança e resiliência"

O Trentino, da Itália, confirmou hoje (22) a contratação do ponteiro brasileiro Ricardo Lucarelli, pelas próximas duas temporadas. O acordo já era dado como certo há algumas semanas, mas só foi oficializado nesta quarta. por meio de comunicado oficial e publicação de mensagem de boas vindas no Twitter.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o atleta ainda não pôde viajar para a Europa. Os novos colegas de equipe de Lucarelli já treinam na Itália e ele aguarda a permissão para embarcar.

Aos 28 anos, o atleta mineiro coleciona títulos pela seleção brasileira: ouro olímpico (Rio 2016), Copa do Mundo, e Mundial Sub-23. Em entrevista ao Trentino, no canal oficial do clube no Instagram, o ponteiro revelou sua admiração pelo time italiano. “Realizo um sonho, acompanho o Trentino desde criança. Quando eu era garoto, vi o Trentino na TV ganhar tudo. Logo me apaixonei por esse clube, que rapidamente se tornou meu time estrangeiro favorito”.

Renovação e contração no Osasco

Esta quarta-feira (22) também teve novidades no vôlei feminino, Em uma live (transmissão ao vivo) no canal Osasco Vôlei TV, o clube da região metropolitana de São Paulo anunciou a renovação de contrato com a central Ana Beatriz Corrêa, ou simplesmente Bia, para a temporada 2020/2021. “Eu tenho objetivos no clube e quero estar na Olimpíada também. Então a gente tem que se preparar muito. Não falta vontade de vencer, que é o que o torcedor quer”, afirmou a atleta, integrante também da seleção brasileira.

Ainda durante a live, o Osasco confirmou o acerto com a ponteira Gabi Cândido. Aos 24 anos, a atleta, que também teve passagens pela seleção, estava no Vôlei Bauru e vai para a sua primeira passagem no Osasco.