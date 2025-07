BAC celebra 37 anos com homenagens, inauguração histórica e abertura do X Curso de Cinotecnia

O Batalhão de Ações com Cães (BAC) celebrou, nesta terça-feira (29), seu 37º aniversário com uma solenidade marcada por homenagens, inauguração de espaço histórico e a abertura do X Curso de Cinotecnia. O evento, realizado na sede da unidade, em Vitória, contou com a presença do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, além de outras autoridades civis e militares.

Durante a cerimônia, foram entregues importantes condecorações, como a Medalha Mérito do Cinotécnico Policial Militar Capixaba, destinada a homenagear os militares que se destacaram na consolidação e excelência das atividades desenvolvidas pelo BAC. Também foi concedido o Diploma Amigo do BAC, reconhecimento voltado àqueles que, mesmo fora da estrutura orgânica da corporação, contribuíram de forma significativa para a história e fortalecimento da unidade, por meio de parceria, apoio e confiança na missão institucional da Polícia Militar.

Um dos momentos mais simbólicos do evento foi a inauguração da Galeria de Cães Heróis, um espaço dedicado à memória dos cães policiais que marcaram época na corporação. A galeria representa a valorização do vínculo entre condutor e cão, eternizando a bravura, lealdade e instinto dos animais que atuaram com coragem em missões que protegeram vidas e garantiram a segurança da população.

A solenidade também marcou a abertura do X Curso de Cinotecnia, voltado à formação técnica de policiais militares na condução de cães para operações de detecção, rastreamento e proteção. O curso aprofunda o conhecimento sobre comportamento canino e técnicas de adestramento, sendo referência dentro da corporação na área de atuação cinotécnica.

O comandante do BAC, tenente-coronel Luciano Nunes Buzim, destacou, em seu discurso, o impacto positivo do Programa Patrulhas K9, criado para descentralizar e ampliar o uso de cães farejadores em diversas unidades da Polícia Militar. “A iniciativa permitiu que policiais das unidades de área fossem capacitados como condutores de cães e recebessem animais adestrados. A experiência foi bem-sucedida, e atualmente a maior parte das unidades operacionais da PMES já conta com Patrulhas K9, o que contribuiu significativamente para o aumento nas apreensões de drogas e armas em todo o Estado”, destacou o oficial.

Em sua fala, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, ressaltou o compromisso institucional com a segurança pública e o papel estratégico do BAC nesse contexto. “Os investimentos em equipamentos modernos, treinamento de excelência e viaturas adequadas, somados ao apoio do Governo do Estado, refletem a determinação da Polícia Militar em garantir que nenhum centímetro do território capixaba seja cedido à criminalidade”, reforçou o comandante-geral.

O vice-governador Ricardo Ferraço também enfatizou o reconhecimento e valorização da corporação, afirmando que o Estado tem promovido os maiores investimentos já realizados na Polícia Militar. “Esses recursos são fundamentais para que a instituição continue atuando com eficiência, sensibilidade e qualidade, cumprindo sua missão de garantir a segurança e a tranquilidade da população capixaba ao longo de seus 190 anos de existência”, salientou o vice-governador.

A cerimônia reforçou o papel essencial do Batalhão de Ações com Cães no enfrentamento à criminalidade e no apoio às operações da Polícia Militar, destacando a dedicação dos profissionais e a importância dos cães policiais na construção de uma segurança pública cada vez mais eficaz.

