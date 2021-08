The Music Journal Brazil Baby do Brasil afirma que não tomou a vacina contra o coronavírus: “direito de decidir”

Durante uma recente entrevista para o jornalista Zeca Camargo do UOL , a cantora Baby do Brasil afirmou que se recusou a tomar a vacina contra o coronavírus e que tem “todo o direito de decidir se quero colocar essa zorra dentro de mim ou não”.

“Ainda não! Eu estou pegando, no mundo inteiro, todas as pesquisas sobre tudo que estou colocando dentro do meu corpo. Eu vou fazer 70 anos, no ano que vem, com o corpinho de 20. Tenho todo o direito de decidir se quero colocar essa zorra dentro de mim ou não” , afirmou Baby do Brasil.

Mesmo com a tal afirmação, a cantora disse que não é contra o imunizante: “Não tenho nada, a princípio, contra. Eu só quero entender o que estou botando dentro de mim. A gente fica apavorado de querer entender, com muito carinho, qual é nossa medicação, mas nada contra. Vacina sempre é muito bem-vinda” , concluiu.