Babá de filha de Virginia Fonseca celebra viagem a Dubai: ‘Nunca imaginei ir … ??’

Renata Fabrini, babá de Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, celebrou nas redes sociais a oportunidade de viajar para Dubai com a família da influenciadora. Conhecida como Tia Rerê pelos fãs, Renata publicou: “Meu trabalho me leva a lugares que nunca imaginei ir…”.

Com quase 300 mil seguidores, ela recebeu elogios. “Merecido, Tia Rerê… Por cuidar tão bem da tota Alice”, escreveu uma fã. Outra comentou: “Parabéns! Muito bom quando somos tratados com respeito e amor!”

A viagem ocorreu no sábado (2), quando Virginia embarcou com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo para os Emirados Árabes. Toda a equipe está hospedada no Atlantis The Royal, hotel de luxo em Dubai, com diárias que podem chegar a US$ 100 mil (cerca de R$ 553 mil). O momento reforça o carinho da família Fonseca-Urach pelo trabalho dedicado de Tia Rerê. Confira cliques abaixo: