B3 divulga segunda prévia do Ibovespa; veja quais ações foram incluídas

B3 (B3SA3) divulga segunda prévia do Ibovespa

A carteira teórica do Ibovespa está com grandes apostas para o mercado financeiro. Dessa forma, nesta segunda-feira (16), a B3 (B3SA3) divulgou a segunda prévia das ações que devem fazer parte d o índice. Entre as principais escolhas, estão a Petz (PETZ3) e Dexco (DTEX3).

Na primeira prévia , divulgada no início de agosto, os ativos da Alpargatas (ALPA4), Banco Inter (BIDI4), Banco Pan (BPAN4), Méliuz (CASH3) e Rede D’Or (RDOR3) tinham sido incluídos.

Carteira do Ibovespa e suas escolhas

De quatro em quatro meses, a Bolsa de Valores reavalia as ações que fazem parte da carteira do Ibovespa. A seleção é constituída por papéis com critérios de representatividade no mercado. Dessa forma, para serem incluídos, eles precisam estar presentes em 95% dos pregões do último ano.

Os parâmetros utilizados pela B3 para entrar na revisão tem como propósito selecionar ações classificadas como as mais sólidas. Logo, devem ter um volume financeiro relevante, além disso, o valor unitário não pode ser inferior a um real.

