Raphael Magalhes Azul volta a operar em Pelotas e Santa Maria

Em ritmo constante de retomada, a Azul Linhas Aéreas reinaugurou mais dois destinos domésticos afetados pela pandemia. As duas cidades gaúchas tiveram seus voos suspensos durante a pandemia, que causou uma grande diminuição no número de operações diárias no país.

Entretanto, com a recuperação do mercado doméstico, a Azul voltou a operar hoje (08) em Pelotas (PET) e Santa Maria (RIA). As duas cidades contam com cinco voos por semana para Porto Alegre (POA), de segunda à sexta. As operações são realizadas pelo turboélice ATR 72-600, configurado com 70 assentos.

Além disso, com a retomada dos voos para as duas bases, Porto Alegre (POA) passará a contar com 30 voos diários para 15 destinos diferentes. Isso reforça a posição da capital do Rio Grande do Sul como uma das principais bases de operação da companhia na região.

“Vivemos um período de retomada gradual e responsável do turismo em todas as partes do país e seguimos ampliando nossas operações a cada mês. Com Pelotas e Santa Maria, reconectamos duas importantes cidades do interior gaúcho com a capital e com toda a malha aérea nacional e internacional da Azul.”, ressalta Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

