Gabriel Araújo Azul voará para 113 destinos durante a alta temporada

Nos meses de dezembro e janeiro, a Azul colocará em operação voos para 113 destinos. O objetivo é atender a alta demanda de lazer do verão.

As três bases principais da companhia, Campinas (VCP), Confins (CNF) e Recife (REC) serão os aeroportos com o maior número de decolagens ao longo da alta temporada. Já Porto Seguro (BPS), Maceió (MCZ) e Salvador (SSA) se consolidam como as cidades que mais receberão voos da empresa entre dezembro e janeiro de 2021.

“Vivemos um período de retomada gradual e responsável do turismo em todas as partes do país. Respeitando as regras ouro deste momento, as pessoas já podem aproveitar o verão para viajar com suas famílias, amigos e parentes e para conhecer paisagens belíssimas que temos no Brasil. Essa é uma oportunidade favorável para que os brasileiros conhecem mais e melhor os encantos de seu próprio país”, destaca Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

Dentre os principais destaques na malha da alta temporada deste ano estão as ligações diretas de Porto Seguro (BPS) para Vitória (VIX), Salvador (SSA), São José do Rio Preto (SJP), Presidente Prudente (PPB), Ribeirão Preto (RAO), Montes Claros (MOC), Porto Alegre (POA), Curitiba (CWB), Rio de Janeiro (SDU), São Paulo (CGH) e Goiânia (GYN).

Confins (CNF) terá voos para Aracaju (AJU), Cabo Frio (CFB), João Pessoa (JPA) e Foz do Iguaçu (IGU), que também contará com ligações sem escalas para Florianópolis (FLN). Além disso, a companhia ofertará voos partindo do Sudeste para Parnaíba (PHB), Jericoacora (JJD) e Aracati (ARX).

Outra cidade que receberá mais frequências diretas é Cuiabá (CGB). A capital mato-grossense terá voos para Curitiba (CWB), Londrina (LDB), Maringá (MGF), Presidente Prudente (PPB), Manaus (MAO), Palmas (PMW), Salvador (SSA) e Recife (REC).

Já na capital pernambucana, a oferta de alta temporada terá ligações para Jericoacoara (JJD), Porto Alegre (POA), Parnaíba (PHB), Palmas (PMW), Porto Velho (PVH), Uberlândia (UDI), Vitória (VIX) e Goiânia (GYN).

Por sua vez, a Azul irá operar voos para Natal (NAT), Recife (REC) e Salvador (SSA) a partir da capital de Goiás. Tem ainda voos de Guarulhos (GRU) para Natal (NAT), Salvador (SSA) e Ilhéus (IOS), que também contará com frequências para Santos Dumont (SDU) e Salvador (SSA).

