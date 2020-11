Azul vai operar com A321neo em Teresina

Lucas Marques Por onde estão os aviões com pintura Oneworld da LATAM?

No final do ano passado, o mercado aéreo recebia uma notícia inesperada: a Delta Air Lines estava trocando a GOL pela LATAM. Dessa forma, um dos pontos questionados era a questão das alianças, já que a Delta é SkyTeam e a LATAM era Oneworld até então.

O caminho escolhido pela LATAM foi mais prático, iria sair da Oneworld e após, ficaria independente. Vale lembrar que, quando a LATAM Brasil ainda era TAM, a companhia pertenceu a Star Alliance, após a saída da VARIG.

Como padrão, as companhias aéreas membros tem que pintar algumas aeronaves com a marca da aliança global. Com a saída da LATAM da Oneworld selada em 1º de maio deste ano, era esperado uma rápida padronização.

Entretanto não foi o que aconteceu. Não só nas pinturas das aeronaves, mas como em diversos aeroportos ainda é possível observar ambas as marcas juntas.

Mesmo com a unificação das marcas da LAN e TAM para LATAM, algumas aeronaves ainda voavam com suas respectivas pinturas antigas. E somente duas aeronaves ganharam a pintura da LATAM com a logomarca da Oneworld. Mas, onde estão todas essas aeronaves com a pandemia?

LATAM Brasil

A principal filial do grupo, contava com três jatos com a marca Oneworld. Sendo um Airbus A321, matrícula PT-XPB e dois Boeing 767-300, matrículas PT-MOC e PT-MOH.

Este último, voou na divisão brasileira por apenas dois anos, entre 2015 e 2017. Depois, foi vendido e transformado em cargueiro, voando desde então na Atlas Air atendendo a Amazon Prime Air.

Já o PT-MOC encontra-se estocado em São Carlos, no hangar de manutenção da companhia desde o início da pandemia. Ainda encontra-se com a pintura antiga da TAM com a descrição Oneworld na fuselagem.

O PT-XPB foi o primeiro jato do Grupo LATAM a possuir a nova pintura com a marca da aliança global. Ficou estocado em Curitiba durante meses na pandemia e foi reativado no início de outubro, e continua com o Oneworld em sua fuselagem.

LATAM Chile

A matriz do grupo contava com duas aeronaves com a marca da Oneworld. O Airbus A320 matrícula CC-BAC e o Boeing 767-300 matrícula CC-CXJ. Ambos ainda possuíam as cores base da LAN. Entretanto, foram modificados e hoje não contam mais com a marca da aliança global.

No lugar foi substituído pela marca antiga da LAN, mantendo apenas o estabilizador vertical pintado. Portanto, mesmo hoje sendo LATAM, fazendo cinco anos em breve da nova marca, foram os últimos a receberem a marca LAN em pleno 2020.

LATAM Argentina e LATAM Equador

Ambas filiais contava cada uma com um jato nos padrões da aliança. Sendo assim, um Airbus A320 matrícula LV-BFO e um Airbus A319 matrícula HC-CPJ, respectivamente.

O LV-BFO ainda conta com a pintura base da LAN. Com o encerramento das operações da filial na Argentina, o jato encontra-se estocado em Buenos Aires, no aeroporto Aeroparque.

Enquanto o HC-CPJ continua voando normalmente, assim como o PT-XPB, com a pintura LATAM e logomarca Oneworld. São os dois únicos que ainda contam a marca da aliança na fuselagem, de acordo com o último registro no JetPhotos.net.

O post Por onde estão os aviões com pintura Oneworld da LATAM? apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .