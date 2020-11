Gabriel Araújo Azul segue transportando mantimentos ao estado do Amapá

Desde o início do mês, o estado do Amapá sofre com os efeitos da falta de energia elétrica, já que uma subestação pegou fogo e deixou 13 dos 16 municípios sem eletricidade.

Com isso, houve problemas no fornecimento de água potável e nas telecomunicações, além de filas nos postos de combustíveis e prejuízos ao comércio, afetando quase 90% da população amapaense.

Para mitigar o impacto causado pela falta de energia, voluntários da Azul que trabalham no aeroporto de Belém (BEL) arrecadaram 22 toneladas de mantimentos e doaram para a população afetada do Amapá na último domingo (8), conforme noticiamos aqui no Contato Radar.

Além disso, a Azul transportou ontem (11) 100 mil copos de água para o Amapá em parceria com a Sabesp, empresa que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo.

O transporte foi realizado pelo Boeing 737-400F da Azul Cargo, que decolou de Campinas (VCP) para Macapá (MCP). Os donativos foram entregues ao Exército Brasileiro e à Cáritas Diocesana de Macapá. Ao todo, foram transportadas 2.100 caixas, representando 100.800 copos individuais de água.

“A Azul é uma empresa de pessoas e tem a Consideração como um de seus valores. Estamos enviando alguns de nossos cargueiros com suprimentos ao Amapá, pois sabemos que a situação é crítica e essa operação humanitária em parceria com Sabesp será de grande ajuda aos cidadãos que ali residem”, afirma Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

