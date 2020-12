Azul retomará operações em Mossoró a partir de março de 2021

Calebe Murilo Azul retomar operaes em Mossor a partir de maro de 2021

Diante da retomada do turismo em todo o país, a Azul ampliará ainda mais sua malha doméstica e anuncia o retorno de sua operação em Mossoró (MVF), no Rio Grande do Norte, a partir de 1º de março de 2021. Com isso, os voos começarão a ser comercializados nos canais oficiais da empresa a partir do próximo sábado, 19 de dezembro.

Partindo de Mossoró, os passageiros voarão a bordo de aviões ATR 72-600, que tem capacidade para 70 lugares, com destino ao Recife, principal hub da Azul na região Nordeste. A partir da capital pernambucana, os clientes poderão se conectar a destinos como Belém, Teresina, Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Estamos passando por essa retomada gradual e responsável com a reabertura de nossas bases em todo o Brasil. Com Mossoró, ampliamos a oferta de voos no Rio Grande do Norte, para oferecer aos nossos clientes viagens para toda a malha aérea nacional”, destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

