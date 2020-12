Azul registra alta no número de passageiros em novembro

Calebe Murilo Azul registra alta no nmero de passageiros em novembro

A Azul Linhas Aéreas anunciou hoje, 8, seus resultados preliminares de tráfego do mês de novembro, onde foi registrado um aumento, mesmo se considerado o atual momento enfrentado no setor aéreo, com a queda drástica na demanda por conta da pandemia

Com isso, o tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 17,5% em relação a outubro de 2020, frente a um crescimento de 12,2% na capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 83,1%. A taxa de ocupação doméstica foi de 83,8% e a internacional totalizou 72,6%.

“Em novembro nós acompanhamos uma recuperação de 85% da demanda doméstica, uma das mais rápidas do mundo. Esperamos que essa tendência continue à medida em que aumentamos progressivamente a nossa operação”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.

Ainda de acordo com o executivo, a companhia voará para 113 destinos até o final de 2020, aproveitando a flexibilidade de sua frota e da malha exclusiva, que permitem a empresa se adequar rapidamente a capacidade à demanda.

