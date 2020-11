Azul recebe o terceiro Airbus A330neo; frota de longo curso pode passar por mudanças

Raphael Magalhães Lufthansa vai voar entre São Paulo e Frankfurt com o A350

A pandemia mudou os planos das companhias aéreas em um curto espaço de tempo. Aeronaves de grande porte passaram a ser um problema, uma vez que com a demanda reduzida, torna-se uma tarefa árdua rentabilizar os voos.

Dessa forma, a partir do próximo dia 02/12/2020, a Lufthansa vai trazer uma nova aeronave para o Brasil. O widebody mais novo da Airbus, o A350, passa a substituir o Boeing 747-8i na rota que liga São Paulo (GRU) e Frankfurt (FRA).

A aeronave está configurada com 293 assentos em três classes: 48 na classe executiva, 21 assentos na Econômica Premium e 224 na classe econômica. Em comparação ao seu antecessor, são 71 assentos a menos, além de não oferecer a Primeira Classe, a melhor cabine da Lufthansa.

O voo LH 506 partirá de Frankfurt (FRA) diariamente às 21h15, pousando em São Paulo (GRU) às 05h35 do dia seguinte. No retorno, o voo LH 507 decola do Brasil às 19h35, regressando para a cidade alemã às 11h10 da manhã seguinte.

