Guilherme Dotto Azul realiza ações em para ajudar na prevenção e preservação do Pantanal brasileiro

Neste sábado, a Azul anunciou que irá apoiar projetos que ajudam na prevenção e na consequente preservação do bioma brasileiro, auxiliando para que cenários como as grandes queimadas que atingiram o Pantanal no ano de 2020 não ocorram novamente.

Durante seis meses, a companhia fornecerá passagens aéreas para que a ONG SOS Pantanal aumente a frequência de suas viagens à região com o objetivo de condicionar, auxiliar e treinar brigadas de incêndio nas comunidades locais.

Além do apoio à organização, a companhia aérea também estenderá sua ação de apoio ao meio ambiente patrocinando a live do cantor Luan Santana.

A apresentação que acontece neste domingo (22), faz parte do movimento “O Pantanal Chama”, da SOS Pantanal, tem o intuito de arrecadar fundos para a ONG, que irá destinar as doações a parceiros locais e a projetos de restauração do bioma. A Azul transportará, em voos comerciais e em voo fretado a equipe técnica do evento.

“A Azul é a companhia aérea que voar para todas as regiões do Brasil. Levamos o país em nossos aviões e em nossa marca e isso vai muito além da imagem, se concretizando em iniciativas. Também somos a empresa que está presente no maior número de cidades do Centro-Oeste do país e também por isso estamos destinando verbas para patrocinar ações e projetos nesta região, buscando proteger e preservar a fauna e a flora de um bioma tão importante para o Brasil.” Destacou Daniel Bicudo, diretor de marketing da Azul.

