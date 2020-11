Azul pousa pela primeira vez em Navegantes com o Embraer E2

Guilherme Dotto Boeing 737 cargueiro que operou no Brasil voará pela Força Aérea Peruana

A Força Aérea Peruana anunciou que incorporará mais uma aeronave em sua frota, desta vez, um Boeing 737-400SF, fabricado em 1992. O jato adquirido será a décima quarta unidade do esquadrão número 8.

Em março de 1992, o Boeing 737-400 foi entregue a Royal Air Maroc (RAM), onde voou até 2012, ano em que foi convertido a cargueiro, e voou com a matrícula N526TP.

Em junho do ano seguinte, foi adquirido pela Colt Cargo, nova empresa cargueira no Brasil e teve sua matrícula alterada para PR-IOY. O bimotor cargueiro voou pela empresa até novembro de 2016, quando foi estocado no pátio da Base Aérea de São Paulo, localizada no aeroporto internacional de Guarulhos.

Parada até fevereiro de 2017, a aeronave foi trasladada para Miami, em voo de devolução ao seu dono. Ainda em 2017, o Boeing foi arrendado para a empresa colombiana Aer Caribe, e mais uma vez teve a matrícula alterada. Assim, esta foi a última companhia aérea comercial em que operou o HK-5228.

A nova aquisição da Força Aérea do Peru deverá ser entregue entre o final de 2020 e as primeiras semanas de 2021, e se juntará as outras aeronaves de seu esquadrão.

