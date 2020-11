Guilherme Dotto Azul inclui uso de raio ultravioleta da Honeywell na limpeza de suas aeronaves

Com o recebimento de quatro UV Treatment Systems da Honeywell, a Azul iniciou na última quinta-feira (5) a utilização desse sistema de raio ultravioleta para reforçar a limpeza de suas aeronaves.

Ajudando a limpar o interior de um avião em menos de 10 minutos, a tecnologia da Honeywell representa uma camada a mais de segurança que será utilizada, inicialmente, nas aeronaves modelo A330, os widebodies da companhia.





A Azul foi primeira empresa aérea da América Latina a contar com a inovação, a empresa continuará adotando todos os demais protocolos de limpeza e higienização requisitado pelas autoridades sanitárias para garantir a segurança de Clientes e Tripulantes nos voos domésticos e internacionais da companhia.

“Desde o início dessa pandemia, temos buscado as melhores soluções de higiene e processos para oferecer aos nossos Clientes e Tripulantes um ambiente seguro para voar, afinal, Segurança é nosso primeiro valor. O UV Treatment System da Honeywell aprimora ainda mais nossos rigorosos protocolos de segurança, que incluem limpeza aprimorada, verificações diárias de temperatura de nossos Tripulantes e máscaras ou coberturas faciais necessárias para todos os membros da tripulação e Clientes”. Disse o presidente da AZUL, John Rodgerson.

O Honeywell UV Treatment System tem um tamanho semelhante ao de um carrinho de bebidas utilizado no serviço de bordo e contém braços de luz UV-C, que segundo estudos, elimina vírus e bactérias, que são estendidos sobre a parte superior dos assentos, varrendo a cabine para higienizar as superfícies da aeronave.

O novo padrão de limpeza e segurança da Azul

A Azul reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos aconselhados pela IATA e Anvisa. A companhia também foi a primeira do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo.

Em outra iniciativa, a Azul passou a medir a temperatura dos Tripulantes a cada início de turno, aumentando a confiança em solo e a bordo e preservando a vida e a segurança de todos.

A companhia tem orientado o check-in pelo aplicativo da companhia e, para aqueles que precisa despachar a bagagem, sugere o uso dos balcões de autoatendimento, em que o próprio Cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets. Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul, tecnologia pioneira no mundo, que é composto por um conjunto de projetores e monitores. Por meio de realidade aumentada projetores no chão formam um tapete virtual colorido e móvel, que convida a pessoa a se posicionar na fila de acordo com seu número de assento. A inovação vem proporcionando uma diminuição de cerca de 25% no tempo em que uma pessoa leva entre embarcar e sentar dentro do avião e, de quebra, contribui para o distanciamento social, já que os Clientes convocados para o embarque ficam a quatro metros de distância entre si.

Dentro da aeronave, álcool em gel e lenço umedecido estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul quando necessário. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina vírus e bactérias em 99,99% dos casos.









Somando o novo raio ultravioleta e a limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pela Anvisa. O serviço de bordo passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque agora é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.

