Azul inaugura loja em Congonhas com novo conceito

A Azul inaugurou nesta quarta-feira (16) uma loja conceito no principal aeroporto da cidade de São Paulo.

De acordo com a companhia, a loja localizada ao lado do balcão de check-in é totalmente tecnológica e tem um grande painel de LED, que foi construído em parceria com a Samsung.

Nos LEDs, os clientes da Azul têm contato com uma primeira experiência de viagem, acompanhando imagens de destinos turísticos operados pela empresa que se revezam nas imagens.

“Seguindo nosso DNA de inovação buscamos oferecer constantemente uma experiência diferenciada e inovadora para nossos clientes e esse espaço contribuirá para isso. É mais um local com a cara da Azul no trato com seu cliente final”, aponta Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da companhia.







