Lucas Marques Azul e Contato Radar levarão spotters para conhecer o Ararinha Azul

Um dos maiores símbolos da natureza brasileira, ganhou um avião inteiro: a Ararinha Azul. A companhia aérea Azul, preparou em parceria com a Coral e AkzoNobel o avião mais colorido do Brasil, e não podia ser diferente, em um avião brasileiro.

E para comemorar o recebimento do novo Embraer E195-E2 “Ararinha Azul”, a Azul e o Contato Radar levarão alguns spotters para conhecer de perto no mês que vem em Campinas. Portanto, você spotter fique atento as dicas a seguir.

As vagas são muito limitadas. As inscrições serão realizadas através de um formulário que será disponibilizado exclusivamente pelo Contato Radar , no sábado, dia 21 de novembro às 20h00 (horário de Brasília).

O acesso ao formulário não é garantia de vaga. O sistema reconhecerá automaticamente quando as vagas forem preenchidas de acordo com a ordem de recebimento dos formulários. Portanto, mesmo depois de preenchê-lo, poderá receber a mensagem de que as vagas foram esgotadas.

No formulário, o spotter deverá preencher corretamente todos os dados obrigatórios. E em caso de divergência ou identificação de dados incorretos, a inscrição poderá ser cancelada pelo Contato Radar. Todos os spotters também deverão concordar e estar ciente com as regras do evento.

A Azul e o Contato Radar, não disponibilizarão qualquer tipo de transporte até o local do evento. Cada inscrito deverá ser responsável pelo seu meio de locomoção. E em caso de não participação, não poderá participar de nenhum evento realizado pelo Contato Radar durante o próximo ano, 2021.

