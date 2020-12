Calebe Murilo Azul e Azul Viagens conquistam prmio Reclame Aqui

A Azul e a Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, venceram o prêmio Reclame Aqui 2020 nas categorias Melhor Empresa Aérea e Melhor Empresa de Turismo e Lazer, respectivamente. Esse é o segundo ano consecutivo que a Azul e a Azul Viagens conquistam esse pódio.

O anúncio aconteceu no último dia 7, em uma cerimônia virtual que reconheceu as 134 empresas com o melhor atendimento ao consumidor em mais de 100 categorias de atuação. Cada uma das empresas foram eleitas por voto popular.

Sendo assim, na categoria Empresa Aérea, a Azul recebeu 100.356 pontos, cerca de 46 mil a mais que a segunda colocada, enquanto a Azul Viagens teve 32.931 mil pontos e se sagrou a operadora de viagens que mais respeita e que melhor atende seus clientes.

Esteja informado: clique aqui e leia mais notícias de aviação!

Com isso, de acordo com os dados de junho a novembro deste ano, a Azul é a única aérea do setor com o índice “RA 1000” em um dos principais sites que avalia a qualidade do atendimento das empresas no Brasil. Já a Azul Viagens, se destacou por ser a melhor a atender aos clientes, com reputação de 9,1 em relação ao atendimento prestado neste mesmo período.

“Em um ano tão desafiador para nosso negócio, toda a nossa dedicação, nosso compromisso com a segurança e a excelência na maneira como recebemos nossos clientes nos mostra, mais uma vez, que estamos na rota certa. Estamos muito felizes por receber mais esse prêmio de nossos Clientes, que também se torna um desafio para que possamos continuar fazendo da Azul a melhor empresa aérea do mundo”, comemora Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e clientes da Azul.

O post Azul e Azul Viagens conquistam prêmio “Reclame Aqui” apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .