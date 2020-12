Azul adiciona voos extras em Cuiabá durante a alta temporada

Lucas Marques Azul adiciona voos extras em Cuiab durante a alta temporada

Cuiabá ganhará durante a alta temporada, um reforço de voos extras para 13 destinos no total pela Azul. De acordo com a companhia, algumas rotas não são atendidas regularmente na capital mato-grossense.

Portanto, a Azul terá voos extras para: Curitiba; Londrina; Maringá no Paraná; Campinas; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; em São Paulo; Uberlândia (MG); Porto Alegre (RS); Porto Seguro e Salvador, na Bahia; Palmas; Recife e Maceió.

“Vivemos um período de retomada gradual e responsável do turismo em todas as partes do país. Respeitando as regras ouro deste momento, as pessoas já podem aproveitar o verão para viajar com suas famílias, amigos e parentes e para conhecer paisagens belíssimas que temos no Brasil. A população do Mato Grosso poderá contar com a Azul ao longo deste verão para viajar com todas as medidas de higiene e segurança que adotamos desde o início da pandemia”, ressalta Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

Com o aumento de viagens para destinos e com o objetivo de tirar férias, a malha planejada para o verão reduz parte da oferta de assentos por viagens a negócios, que tradicionalmente diminuem neste período do ano, e amplia a capacidade de assentos destinados a voos em rotas de lazer e a capital mato-grossense receberá essas novas rotas atendendo aos Clientes de todo o estado. Durante esse período, a companhia colocará em operação voos para 113 destinos. Os voos já estão disponíveis no site da companhia .

