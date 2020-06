Avon demite executiva acusada de manter idosa em condições análogas à escravidão

Agência Senado/Divulgação Calendário para inscritos da terceira parcela do auxílio emergencial começa neste sábado (27), com os nascidos em janeiro e fevereiro

Começa neste sábado (27) o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial para os inscritos no programa por meio do site ou do aplicativo Caixa / Auxílio Emergencial. O anúncio, oficializado pelo governo nesta sexta-feira (26), pôs fim a longo período de atraso e indefinição em relação ao benefício.

Assim como a segunda parcela do auxílio emergencial , a terceira também será divida entre os calendários de depósitos na conta poupança social da Caixa Econômica Federal em nome do trabalho e o de saques e transferências para outras contas. Neste sábado (27), começa somente o primeiro desses calendários e para uma pequena parcela de beneficiários, os brasileiros nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Os saques e transferências só começam em 18 de julho.

Os depósitos serão feitos pela Caixa entre este sábado (27) e o próximo (4) e escalonados de acordo com os meses de nascimento dos beneficiários, bem como os saques, que ainda serão muito mais espaçados, com liberações de 18 de julho a 19 de setembro.

Além do novo calendário da terceira parcela, voltada aos inscritos no programa, que compõem a maior parte do número de beneficiários, o governo já está pagando os R$ 600 pela terceira vez aos inscritos no Bolsa Família que migraram temporariamente para o auxílio. O calendário para esse grupo segue as datas regulares do programa de transferência de renda e termina na próxima terça-feira (30).

Confira os calendários da terceira parcela a partir deste sábado

Bolsa Família:

Segunda-feira – 29 de junho: inscritos com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9; e

Terça-feira – 30: inscritos com NIS terminado em 0.

Depósito em poupança social:

27 de junho: nascidos em janeiro e fevereiro;

30 de junho: nascidos em março e abril;

1º de julho: nascidos em maio e junho;

02 de julho: nascidos em julho e agosto;

03 de julho: nascidos em setembro e outubro; e

04 de julho: nascidos em novembro e dezembro.

Calendário para saque e transferência da poupança social

18 de julho: nascidos em janeiro;

25 de julho: nascidos em fevereiro;

01 de agosto: nascidos em março;

08 de agosto: nascidos em abril;

15 de agosto: nascidos em maio;

29 de agosto: nascidos em junho;

01 de setembro: nascidos em julho;

08 de setembro: nascidos em agosto;

10 de setembro: nascidos em setembro;

12 de setembro: nascidos em outubro;

15 de setembro: nascidos em novembro;e

19 de setembro: nascidos em dezembro.

Além do calendário regular, que beneficia os primeiros aprovados pelo governo a receberem, há também os lotes que tiveram o auxílio liberado com atraso , que recebem nas mesmas datas, mas os valores são referentes a uma parcela anterior. Neste sábado, por exemplo, a Caixa paga lotes da segunda e até da primeira parcela àqueles que chama de “novos inscritos”. Estão previstos pagamentos da terceira parcela, para o lote 1; da segunda, para o lote 2; e da primeira, para o lote 4. Ao todo, recebem o auxílio neste sábado cerca de 6,5 milhões de brasileiros nascidos em janeiro e fevereiro.