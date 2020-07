Avó é detida com droga escondida em tempero de macarrão para neto preso

Marcos Santos/USP Agressão





Um homem, de 42 anos, utilizou um pedaço de peito de frango para agredir a madrasta, de 58 anos, com golpes na cabeça e no rosto. Testemunhas afirmam que o homem também xingou a vítima e puxou os seus cabelos. O crime aconteceu na quinta-feira (9), no Conjunto Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte.





O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para prestar os primeiros socorros à mulher que teve um ferimento na testa por conta dos golpes de frango. A vítima recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após ser socorrida. A madrasta tomou 3 pontos na testa e teve que suturar a ferida que foi intensa , segundo os bombeiros.

Segundo a madrasta, ela preparava o almoço quando o enteado chegou à residência e começou a xingá-la . O homem surpreendeu a mulher e a agarrou pelos cabelos até o momento em que começou a agredi-lá com o pedaço de frango congelado que seria utilizado no almoço.

A Polícia Militar reproduziu a versão do homem que afirma ter ingerido bebida alcoólica na quarta-feira (8) e não se lembra da agressão. O enteado disse que recorda apena a imagem de estar com um pedaço de frango na mão. O pai do agressor e marido da vítima confirmou as denúncias feitas pela mulher e disse que a agressão só cessou quando ele disse ter chamado a polícia.