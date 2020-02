Aviso em prédio veta idiomas além do inglês após Brexit

arrow-options Divulgação/Aeropuerto Madrid-Barajas O avião está voando em volta de Madri para gastar a gasolina antes de pousar

Um avião da companhia Air Canada irá realizar um pouso forçado nesta segunda-feira (3) no Aeroporto Internacional de Barajas, em Madri, capital da Espanha. A aeronave teve seu trem de pouso quebrado, perdendo uma de suas rodas. Segundo o aeroporto, peças quebradas também atingiram o motor esquerdo, o danificando.

O avião saiu de Madri e levava 130 passageiros até Toronto, no Canadá. A aeronave chegou a decolar e voar por cerca de uma hora, mas, ao perceber as falhas no trem de pouso, o piloto resolveu voltar ao aeroporto .

No começo da tarde desta segunda-feira (3), o avião dava voltas pelas redondezas de Madri , a 70 quilômetros da pista onde irá pousar, para gastar combustível e atingir um peso adequado para pousar com segurança, informou o Sindicato Espanhol de Pilotos de Linhas Aéreas. O avião deve pousar por volta das 16h (horário de Brasília).

O governo de Madri afirma que há bombeiros e equipes de emergência acompanhando a situação no aeroporto. Um avião do exército espanhol está voando próximo à nave para verificar os danos do trem de pouso .

Assista ao vivo à situação do avião da Air Canada:

O aeroporto de Madri também divulgou vídeos do momento em que a nave voo pelos arredores da capital espanhola para gastar o combustível: