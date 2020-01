Aviso de Pauta

São Paulo/SP – O Distrito Federal e sete Estados brasileiros que apresentaram maior emissão de passaportes e maior registro de denúncias envolvendo tráfico de pessoas serão contemplados com uma iniciativa inédita do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Ação conjunta da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus) e da Polícia Federal distribui, a partir desta quarta-feira (29/1), dentro dos passaportes emitidos pela PF, um folder informativo com alertas-chave de prevenção e combate ao crime de tráfico de seres humanos. Com 495 mil unidades impressas, o material contém QR CODE, cujo link vai diretamente para a página do MJSP de combate a esse crime. O informativo também orienta vítimas e testemunhas a denunciarem casos ao DISQUE 100 e ao LIGUE 180.

O objetivo é qualificar as denúncias recebidas, combater a subnotificação de tráfico de pessoas e orientar a população sobre como identificar esse tipo de crime e procurar as autoridades responsáveis. A denúncia é gratuita e anônima. Difundir informação e conhecimento sobre as formas de aliciamento e as maneiras de denunciar são prioridades.

Trata-se de uma ação articulada pela Coordenação-geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Serviço de Repressão ao Tráfico de pessoas e Contrabando de Migrantes da Polícia Federal.

Conforme a coordenadora-geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes do MJSP, Renata Braz, a parceria com a Polícia Federal é fundamental para levar conhecimento sobre a existência do crime de tráfico de pessoas a toda a sociedade, de forma a alertar a população e as potenciais alvos do crime.

Coordenador-geral de Defesa Institucional da Polícia Federal, Roberto Mello Milaneze ressalta o crescimento das investigações do crime. “O tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes deram origem a diversas operações da Polícia Federal no ano passado, e têm chamado a atenção de autoridades no mundo inteiro quanto à importância de se combater esses ilícitos transnacionais, que, muitas vezes, contam com a ilusão da vítima como seu principal motor.”

***Haverá coletiva nesta quarta-feira, 29/1, às 11h no auditório da Superintendência.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo

Contato: (11) 3538-5013 (Atendimento exclusivo a jornalistas)

E-mail: [email protected]