Aviso de Pauta: PF entrega a museu do Ceará 21 fósseis apreendidos durante inquéritos policiais

Juazeiro do Norte/CE – A Polícia Federal realizará, nesta terça-feira (8/2), às 15h, a entrega de 21 fósseis para o Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (URCA). A restituição do material apreendido foi autorizada pela Justiça Federal. As peças foram apreendidas durante inquéritos da PF iniciados em 2011.

A cerimônia de entrega acontecerá no Auditório Geoparque Araripe, da URCA, e contará com a presença do reitor, Francisco do O’ de Lima Junior, do diretor do Museu de Paleontologia, Allysson Pontes Pinheiro, e do chefe da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, DPF Denis Colares de Araújo.

Os fósseis restituídos integram o patrimônio da União e são de comercialização proibida e de incalculável valor cultural e intelectual.

Mais de 200 fósseis entregues em 2021

Em agosto de 2021, a Polícia Federal realizou a entrega de 237 fósseis para a URCA. As peças foram apreendidas durante a Operação Santana Raptor, em 2020.

