Aviso de Pauta – Lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos

.

Cepea, 26/05/20 – As cotações dos etanóis anidro e hidratado subiram por mais uma semana no mercado paulista. Entre 18 e 22 de maio, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado combustível foi de R$ 1,4348/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins), alta de 2,99% em relação ao do período anterior. Quanto ao anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ foi de R$ 1,5808/litro (sem PIS/Cofins), elevação de 2,49% no mesmo comparativo. Segundo pesquisadores do Cepea, a maior presença de compradores e a continuidade da postura firme dos vendedores deram sustentação aos preços. Do lado das usinas, o anúncio feito pela Petrobras – indicando novo reajuste positivo no preço da gasolina, de 12% nas refinarias – fez com que parte dos vendedores elevasse as cotações do etanol. Quanto à demanda, distribuidoras de diferentes portes voltaram a adquirir volumes para repor estoques. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br